平野紫耀ファイル3枚セット

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商品詳細
平野紫耀のクリアファイルです。mr→1枚madein→2枚合計3枚保存の一部です。折れなどはみられないですが、素人保存であるため見落としなどあった時のために、やや傷や汚れありにしました。私が行った検品では、傷や折れはみられませんでした。売れなかったら引き続き保存しようと思っているためお値下げは行いません。#平野紫耀#King\u0026Prince#キンプリ#madein#mr
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