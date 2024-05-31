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SALVATORE FERRAGAMO サルヴァトーレフェラガモ　トートバック
商品番号 P33273060961
商品名

SALVATORE FERRAGAMO サルヴァトーレフェラガモ　トートバック
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️肩ひも長めでちょっとした行事や仕事使い、旅行にもオススメなバックになります♪大人っぽく着こなしにいかがですか？⭐️毎日更新しております。気になる方は是非フォローしていただけますと光栄です(^o^)丿⭐️即購入大歓迎！まとめ買いの方は割引もございますので購入前にコメントをお願いいたします。⭐️ご覧いただきありがとうございます。SALVATOREFERRAGAMOサルヴァトーレフェラガモ　トートバック★付属品　なし★サイズ　横35×縦30×マチ12cm★状態　詳細は写真にてご確認ください。ショルダー部分に破れ、剥がれがありますが切れる様子はなく、中はとても綺麗で使用には問題なくまだまだ長くお使いいただけます。中古品であることの理解のある方にお願いいたします。何かございましたら納得いくまでご質問ください。⚠︎到着後何か違った点などございましたら評価前にご連絡下さい！⚠︎【鑑定済】当店の商品は古物市場で買い付けたものであり、真贋鑑定済みですのでご安心ください。また、中古品ですので小傷等お気になされる神経質な方はご遠慮ください。新品・展示品レベルのきれいな状態のお品物でも一旦はどなたかの手に渡ったものであることをご理解の程お願いいたします。写真を拡大するなどしてしっかりご覧になったうえでご検討くださいませ。少しでも疑問等ございましたらコメントよりご連絡お待ちしております。検品・清掃を行っておりますが見落とす場合もございます。その際は何卒ご了承ください。他にもいろんなブランド品を出品しています。お時間ございましたらぜひご覧くださいませ。お気軽にコメントお待ちしております♪
http://narcologia.ru/goods/financier572660.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild695252.html
http://narcologia.ru/goods/conception697857.html
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