美品☆２way・パンツ・オールインワン・スピック＆スパン・ノーブル・サイズ36

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柄・デザイン···無地カラー···ネイビーパンツ丈···フルレングス季節感···春、夏、秋、冬☆オールシーズン☆異素材☆２way（パンツとして・オールインワンとして）先日、購入しましたが若干大きくて泣く泣く出品しました。秋冬はパンツとして、ニット・セーターなどを合わせて☆春夏はオールインワンとしての２wayで活躍します☆商品説明艶がキレイなジャージとシルクのような合繊素材をドッキングさせたベアトップワイドパンツ。（見た目も手触り、肌触りもシルクに見えます）ベアトップ部分を折り返して着用すれば太幅のヨークベルトのようなデザインに変化する、嬉しい2wayアイテム！アーバン感とラグジュアリー感をバランス良く表現しているので、様々なシーンに対応可能。１枚でサラッと身に纏えば夏のリゾートスタイルに、ジャケットを羽織ればデイリーにもお召しいただけます。カジュアルにもエレガントにも着用出来ます。パンツとして着るならさらにスタイリング自在。ウエストからさり気なく広がるワイドシルエットは抜け感をプラス。スタイルアップ効果も叶えてくれます。上品でカッコイイ素敵なパンツ＆オールインワンです。モデルサイズ:身長:170cmバスト:80cmウェスト:59cmヒップ:87cm着用サイズ:36サイズ36ウエストゴム約34-35センチ（リボンがついている部分） 股下約59センチ着丈約107センチ約25000円落札後３日以内にご入金下さる方のみでお願い致します。