

超希少】ルイヴィトン☆長財布☆青色☆エピ☆正規品☆M61649 | labiela.com 超希少】ルイヴィトン☆長財布☆青色☆エピ☆正規品☆M61649 | labiela.com



【超希少】ルイヴィトン☆長財布☆青色☆エピ☆レザー☆正規品☆M61649 【超希少】ルイヴィトン☆長財布☆青色☆エピ☆レザー☆正規品☆M61649



ルイヴィトンデニム ポルトフォイユサラ 14127 青 ユニセックス ... ルイヴィトンデニム ポルトフォイユサラ 14127 青 ユニセックス ...



ルイヴィトンデニム ポルトフォイユサラ 14127 青 ユニセックス ... ルイヴィトンデニム ポルトフォイユサラ 14127 青 ユニセックス ...



ルイヴィトンデニム ポルトフォイユサラ 14127 青 ユニセックス ... ルイヴィトンデニム ポルトフォイユサラ 14127 青 ユニセックス ...



ルイ・ヴィトン LOUISVUITTON エピ 長財布 エピ サラ M61649 レザー ... ルイ・ヴィトン LOUISVUITTON エピ 長財布 エピ サラ M61649 レザー ...



ルイヴィトンデニム ポルトフォイユサラ 14127 青 ユニセックス ... ルイヴィトンデニム ポルトフォイユサラ 14127 青 ユニセックス ...



ルイヴィトンデニム ポルトフォイユサラ 14127 青 ユニセックス ... ルイヴィトンデニム ポルトフォイユサラ 14127 青 ユニセックス ...



【超希少】ルイヴィトン☆長財布☆青色☆エピ☆レザー☆正規品☆M61649 【超希少】ルイヴィトン☆長財布☆青色☆エピ☆レザー☆正規品☆M61649



M61649】 LOUIS VUITTON ルイヴィトン エピ 長財布 スーパーコピー ... M61649】 LOUIS VUITTON ルイヴィトン エピ 長財布 スーパーコピー ...



LOUIS VUITTON - LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン 二つ折り長財布の通販 ... LOUIS VUITTON - LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン 二つ折り長財布の通販 ...



【超希少】ルイヴィトン☆長財布☆青色☆エピ☆レザー☆正規品☆M61649 【超希少】ルイヴィトン☆長財布☆青色☆エピ☆レザー☆正規品☆M61649



ルイヴィトンデニム ポルトフォイユサラ 14127 青 ユニセックス ... ルイヴィトンデニム ポルトフォイユサラ 14127 青 ユニセックス ...



ルイ・ヴィトン LOUISVUITTON エピ 長財布 エピ サラ M61649 レザー ... ルイ・ヴィトン LOUISVUITTON エピ 長財布 エピ サラ M61649 レザー ...



ルイヴィトンデニム ポルトフォイユサラ 14127 青 ユニセックス ... ルイヴィトンデニム ポルトフォイユサラ 14127 青 ユニセックス ...

【告知】お得な割引実施中(≧∀≦)/ ・フォロワー割：最大10%オフ！ 例）50,000円→45,000円 ・セット購入割：最大15%オフ♪ 例）50,000円→42,500円大人気LouisVuittonの長財布を紹介致します(≧∀≦)☆こんな方にオススメ ・ブランド品で自己投資したい方！ ・他人と被らないレア物を持ちたい方！☆スタート価格：49,800円☆詳細 ・ブランド名：ルイ・ヴィトン ・商品名：ポルトフォイユ新型サラ ・色：外側デニムブルー、内側ノワール(ブラック) ・柄：エピ ・材質：レザー ・種類：長財布 ・サイズ：縦10.5cm 横19.5cm 厚さ2.5cm ・カードポケット：8箇所 ・型番：M61649 ・製番：CA0156(2016年製) ・定価：約11万円 ・購入元：ブランディア公式サイト☆状態 ・多少の使用感はあるものの、 目立った傷などはございません(^^) ・ファスナーもスムーズに動きます♪ ※表面に多少の膨らみがあります。 ※表面に多少の色落ちがあります。 ※フタ付け根部分片側に多少の糸ほつれがあります。 ※滅多にお目にかかれないとてもレアなお品です！☆付属品 箱と布袋がございますので、 それぞれ+500円で同梱させて頂きます！ ※リボンはお付けできません(＞人＜;)☆値下げ 大幅でなければできる限り頑張りますので、 予算などございましたらコメントください♫☆発送 基本的にプチプチで梱包して宅急便コンパクトで ご購入日から2日後までに匿名発送致します！☆返品・返金 万が一正規品でなかった場合は、 返品・返金対応致しますのでご安心ください♪☆その他 ・写真は全て実物を掲載しております！ ・専用と取置きは対応致しかねます！他にもカバン(バッグ)など出品してますので、お暇な時にご覧頂けると幸いです！#即日匿名無料発送♫値引可能！KaworI出品一覧なにか不明点などございましたらお気軽にコメントください(^ω^)ご縁があればよろしくお願い致します（^人^）