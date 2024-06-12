極美品 ケイトスペード MAKE IT MINE CAMILA ショルダーバッグ

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ご覧いただき、ありがとうございます!!➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖◆ブランド◆Katespade/ケイトスペード型番：PXRU8282内側:オープンポケット×3、ジップポケット×1、カードケース×6外側:オープンポケット×1フラップ部分、ショルダーストラップ取り外し可能➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖◆サイズ◆縦：14cm、横：22cm、マチ：3.5cm、ストラップ：117cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいませ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖◆素材◆レザー➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖◆状態◆ほとんど使用感の感じられないコンディションの良いお品物となります付属品：保存袋(少し汚れあり）・取説等➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖◆ご購入について◆●状態可能な限り細かく状態を記載しておりますが、中古品が多く記載しきれない場合もございますご不明な点はご購入前にお問い合わせください●実寸サイズに多少の誤差がある場合がございます●モニター環境等によりお色味が異なる場合があります●ダメージ等は説明文と画像をご確認ください●商品は即ご購入可能です●写真はiPhoneにて撮影しておりますご質問などあればお気軽にコメントくださいませ(^^)/#23092988