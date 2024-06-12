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美品⭐︎コーチ COACH トートバッグ 2way ショルダーバッグ ベージュ
商品番号 P20388737535
商品名

美品⭐︎コーチ COACH トートバッグ 2way ショルダーバッグ ベージュ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント無し即購入ok^^コーチ　COACHシグネチャー　トートバッグ　ショルダーバッグ　肩掛け　斜め掛け　2wayカバン　鞄　レディース　女性　ホワイト　白　ベージュ　チャーム付　通勤　シンプル　ベージュカラー×シグネチャー柄の定番人気2wayトートバッグです。収納力抜群で、さまざまなシーンにお使いいただけます。目立った傷や汚れはなく美品です。※あくまで個人の主観ですので中古品にご理解のある方のご購入願います。【品番・型番】58283【カラー】ベージュ×ホワイト【素材】キャンバス×レザー【サイズ】約W26～35×H22×D7cm持ち手：約32cmショルダー：約110～125cm【仕様】メイン開閉:ファスナー内側:ジップポケット×1、ポケット×2【付属品】ショルダーストラップ(取り外し可能)0831
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