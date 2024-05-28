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フレームワーク 別注　ヤングアンドオルセンストラップ付ポーチ
商品番号 Y27827139786
商品名

フレームワーク 別注　ヤングアンドオルセンストラップ付ポーチ
ブランド名 フレームワーク
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。フレームワークで購入した、ヤングアンドオルセンの別注ポーチです。新品未使用。17600円税込。新品ですが一度人手に渡った事をご理解いただき、購入をお願い致します。サイズタテ　約12.5センチヨコ　約21.5センチマチ　約4センチ持ち手　約30センチストラップ　素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。素材···牛革(本革)カラー···ブラック
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http://narcologia.ru/goods/stepchild838852.html
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