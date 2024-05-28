フレームワーク 別注　ヤングアンドオルセンストラップ付ポーチ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。フレームワークで購入した、ヤングアンドオルセンの別注ポーチです。新品未使用。17600円税込。新品ですが一度人手に渡った事をご理解いただき、購入をお願い致します。サイズタテ 約12.5センチヨコ 約21.5センチマチ 約4センチ持ち手 約30センチストラップ 素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。素材···牛革(本革)カラー···ブラック
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≪追加≫【YOUNG&OLSEN/ヤングアンドオルセン】別注ストラップ付き2WAY ...
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