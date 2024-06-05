【2023SS 限定品、定価以下】ローブレジェール　ガウロッシュ(45cm)

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます、断捨離を進めております。2023SSでリバイバルされたロープレジェールの限定ガウロッシュですが、頂き物を使うことにしたので、こちらは出品しようと思います。縁に刺繍のドットがあり、通常盤のカレとは異なります。また、サイズも45cmx45cmのため、バンダナより少し小さいサイズでさらっと首元に巻いたり、額装して飾っていただけます。2023年春 国内エルメスブティック購入品付属品 ショップカード、箱、リボンご検討宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/seamless396229.html
http://narcologia.ru/goods/conception716257.html
http://narcologia.ru/goods/traverse38426.html
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【新品未使用】HERMES ガウロッシュ ローブ・レジェール・デタイユ
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