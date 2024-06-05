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グッチ ハンドバッグ - 0011577 黒 レザー
商品番号 N41229298713
商品名

グッチ ハンドバッグ - 0011577 黒 レザー
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 6,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Brandear（ブランディア）が販売しています。カテゴリ：ハンドバッグブランド：GUCCI(グッチ)商品名：-型番：0011577実寸サイズ：縦:約32cm横:約39cmマチ:約9cmハンドル:本体まで約16cm(撮影時の採寸)カラー：黒素材：レザーコンディションの備考：【外側】　・全体的⇒大きな傷/薄らと汚れている/型崩れ若干　・底面⇒角擦れ目立つが破れなし　・メイン口⇒角擦れ目立つが破れなし【内側】　・全体的⇒薄らと汚れている　・メイン口⇒小傷多数【特記事項】　・付属品にダメージあり（ショルダーストラップ角擦れ目立つ）付属品：ショルダーストラップ返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。【特定商取引に関する表示】事業者：株式会社デファクトスタンダード/古物商許可：第302170407755号・東京都公安委員会/住所・電話番号：東京都大田区平和島3-3-8・0120-997-334/責任者：仙頭健一/支払方法：クレジットカード、コンビニ払い、郵便局/銀行ATM払い、キャリア決済、メルペイスマート払い※クレジットカード以外の支払い方法はアプリ内でのみ選択可能です。/商品代金以外の必要手数料：支払方法により所定の手数料/商品等の引き渡し時期：ご入金確認後、0-4営業日程度で配送/その他：当社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。
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