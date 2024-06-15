FRAMeWORK 長袖コットンブラウス　白

ご覧いただきありがとうございます☆FRAMeWORKフレームワークのブラウスです。綿100%日本製ゆったりしたボリュームのあるシルエットで大人カジュアルスタイルにぴったり(^^)薄手の長袖なので、日焼け防止にも◎目立った汚れなく良い状態です。お写真ご確認ください。サイズ身丈 62cm身幅 〜75cm#あくもトップスご質問等お気軽にどうぞ♩☑︎あくまでもusedとなります。古着や中古品にご理解いただける方のみご検討ください。☑︎基本的に早い者勝ちですので、即購入もちろんOKです◎☑︎商品は気まぐれで売り切りセールいたします！コメントでセールの通知が届きますので、是非フォロー\u0026いいねをお願いいたします(^^)



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