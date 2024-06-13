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ウノピゥウノウグァーレトレ レインボーサークルロゴTシャツ【定価5940円】
商品番号 R85747283455
商品名

ウノピゥウノウグァーレトレ レインボーサークルロゴTシャツ【定価5940円】
ブランド名 ウノピゥウノウグァーレトレリラックス
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1PIU1UGUALE3RELAXからロゴTシャツの登場です。人気のレインボーロゴを立体的な起毛刺繍で施したポップな半袖Tシャツ。ラウンド感のあるオリジナルフォント使いが遊び心感じるキュートな仕上がりに。フロントはベーシックなセットインスリーブ、バックはラグランスリーブで組み合わせたスプリットラグランスリーブにより、スマートなシルエットと可動性の高さを両立。更に吸湿や保湿などに優れ、タフに使える綿100%の素材で1年を通して快適な着心地。デイリーからアクティブシーンまでカバーする心強いポテンシャルを備えた一着です。綿100%
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