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茶道具　炉釜　阿弥陀堂釜　利休好写　佐藤清光　木箱
商品番号 M85097979394
商品名

茶道具　炉釜　阿弥陀堂釜　利休好写　佐藤清光　木箱
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 6,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。　お稽古に使用しました。釜底に少々錆が見受けられますが全体的には傷もなくとても綺麗な状態です。どっしりとして風格があります。炉中では堂々とした雰囲気になりお湯もたっぷり入ります。釜肌の状態もとても良いです。　外箱は少し経年劣化がありますがこの箱に収めて発送致します。　サイズ　　胴径　約26㎝　　口径　約12㎝　　蓋の径　約12.5㎝　　高さ　約22㎝(摘みの先まで)重さ　約4.3キロ　　釜鐶付　　写真をご参照の上ご検討下さいませ。
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