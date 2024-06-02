茶道具　炉釜　阿弥陀堂釜　利休好写　佐藤清光　木箱

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ご覧いただきありがとうございます。 お稽古に使用しました。釜底に少々錆が見受けられますが全体的には傷もなくとても綺麗な状態です。どっしりとして風格があります。炉中では堂々とした雰囲気になりお湯もたっぷり入ります。釜肌の状態もとても良いです。 外箱は少し経年劣化がありますがこの箱に収めて発送致します。 サイズ 胴径 約26㎝ 口径 約12㎝ 蓋の径 約12.5㎝ 高さ 約22㎝(摘みの先まで)重さ 約4.3キロ 釜鐶付 写真をご参照の上ご検討下さいませ。