A.P.C 半袖Tシャツ

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A.P.Cのロゴ入りホワイトTシャツです。1度着用したがもう着ないので出品します。●サイズ：タグ表記Ｍサイズ●素材：綿100%●状態：5枚目の写真あたりに小さな汚れがあります。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。