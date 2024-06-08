サラジジ ゆったり プルオーバー ダブルガーゼ カットソー ブラウス Tシャツ

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定番ながら人気があり、モデルやスタイリストにも愛用者の多いオシャレアイテムです！ゆったりとした身幅のフワッとしたシルエットで、クラシックなスタイルと上質な素材感が、カジュアルさの中にも大人のスタイルを演出してくれます。合わせやすいお色、デザインですのでヘビーローテーションでお使い頂けると思います。【サイズ】FREE着丈58cm身幅51cm肩幅37cm袖丈42【状態】1回短時間着用の美品です。多少の使用感はありますが、まだキレイな状態を保っています。普段から古着にご理解があり、細かい状態を気にされない方でしたらまだまだ着て頂けると思います。SARAXJIJIダブルガーゼプルオーバーオーバーサイズビッグシルエット長袖カットソーロンT7分袖ふんわりゆったり体型カバー着るだけシェイプ美シルエット無地お手軽おしゃれかわいい綺麗柄・デザイン...無地カラー...レッド袖丈...半袖