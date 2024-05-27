コーチ　ショルダーバッグ　パープル

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商品詳細
縦幅33cm横幅34cmマチ12cm素人採寸多少の誤差が有るがも知れません梱包は素人梱包ですまだまだ末長くご使用いただけますので、画像を良くご確認の上、ご購入下さい。仕事をしてる為直ぐにお返事出来ない場合がございます鑑定済みです。宜しくお願いします。
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