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Fendiフェンディバッグ/キャリーケース
商品番号 V38813026202
商品名

Fendiフェンディバッグ/キャリーケース
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 6,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIフェンディペカン柄モノグラムスーツケースキャリーケースキャリーバックトラベルバッグハイブランドヴィンテージ廃盤旅行鞄キャスター付きトランクケース旅行カバンビジネスバッグ○サイズ縦54cm横35cmマチ21cm持ち手20CMPUハンドル高さ44cm平置き実寸。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。○状態外側はロゴ部分も含めところどころ剥がれや傷がありますが、内部は外側のポケット内も含め汚れはなく綺麗です。持ち手にも剥がれがあります。その他多少の使用感はございますが、まだまだご愛用頂ける状態です。外箱や布袋など撮影小物は付属致しませんのでご了承下さい。素人検品、中古品及び自宅保管ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。○カラーブラックカーキ黒色○素材PVCレザー【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボールなど状況に合わせて梱包させて頂きます。カラー···ブラック\u0026カーキー柄・デザイン···ストライプスーツケース容量···41〜60L
http://narcologia.ru/goods/contemplate867277.html
http://narcologia.ru/goods/ordering937679.html
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