★訳あり★CHANEL スカート

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商品詳細
CHANELのAラインスカートです。色は、ネイビーです。素材は、シルクです。※上から2つ目のボタンがありません。 タンスにしまっていたたため、シワなどがあります。 CHANELで働いてた方からのいただきものです。タイトスカートに近いデザイン非常に可愛いです♡素人保管、素人発送にご理解ある方のご購入よろしくお願いします。ウエスト:65cm着丈:52cm(素人採寸です。)質問などあればコメントお願いします(^-^)
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