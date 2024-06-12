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★訳あり★CHANEL スカート
商品番号 B31831238813
商品名

★訳あり★CHANEL スカート
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHANELのAラインスカートです。色は、ネイビーです。素材は、シルクです。※上から2つ目のボタンがありません。　タンスにしまっていたたため、シワなどがあります。　CHANELで働いてた方からのいただきものです。タイトスカートに近いデザイン非常に可愛いです♡素人保管、素人発送にご理解ある方のご購入よろしくお願いします。ウエスト:65cm着丈:52cm(素人採寸です。)質問などあればコメントお願いします(^-^)
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