スナイデル 　　コート

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ご覧頂きありがとうございます。数年前に購入したスナイデルのコーディガンです。裏地はついていません。素材はナイロン30%アクリル25%羊毛20%レーヨン8%ポリウレタン1%です。生地の表面は毛で少しふんわりしています。5、6回着用しました。今年流行りのブラウンで合わせやすく、パンツでもスカートでも可愛いと思います。クリーニング済みです。春、秋、冬にかけて活躍すると思います。これからの時期の羽織りに便利です。カラー...ベージュフード...フードなし季節感...冬季節感...秋,冬カラー...ブラウン