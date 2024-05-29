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◆パイソン長財布メンズレディースUNISEXファッション小物コインケースカードケースパスケース蛇財布スネーク財布●未使用品になります。カード入れ23枚大容量で使い勝手も良いです。未使用品になりますのでプレゼント、自分への御褒美に如何でしょうか？是非ご検討くださいませ。◆カード 23枚◆小銭入れ 1箇所◆札入れ 2箇所◆ポケット内側3箇所外側1箇所【サイズ約縦×横】縦約10×19㎝【付属品】箱保存袋【素材】パイソンレザー【カラー】グレーホワイト系[NR]…未使用品（新品・新古品含む）※展示・保管等で色焼け、小傷等ができてしまった物もございます。[S]…美品(使用はしているが数回程度で使用感が少ないもの。)[A]…小・中の傷や汚れのみられる中古品だが、コンディションの良い商品。[B]…小・中の傷や汚れなどが見受けられる使用感のある品。[C]…使用感や傷・劣化などが目立つ品。※なお、【SA】・【AB】等のランク表記は、上記に記載しています各ランクの中間程度のコンディションと御理解下さい。取り扱い商品はお客様からお譲り頂いたUSED商品（中には新品、未使用品も御座います）が主になりますので、微細な状態にこだわるお客様はご注文をお控え下さいますようお願い致します。#本革#像#エレファント#クロコダイル#ヘビ#パイソン#オーストリッチ#サラマンダー#長財布#札入れ#財布#メンズ財布#レディース財布#贈物カラー...ホワイトグレー柄・デザイン...パイソン柄財布形...長財布素材...本革