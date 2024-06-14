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- 新品 海洋堂 アメイジング・ヤマグチ スパイダーマンVer.2.0 リボルテック
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商品詳細
リボルテックヤマグチスパイダーマン2.0です。箱に傷あり、左足を曲げると抜ける問題があります。ボンドなどで補強できます。フィギュア種類···アクションフィギュア性別···男素材···PVCスケール···1/12
http://narcologia.ru/goods/seamless915929.html
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