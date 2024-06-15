NARACAMICIE 4 ナラカミーチェ　ブラウス

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商品詳細
ブラウス No.11閲覧頂きありがとうございます即購入⭕️サイズは4です。胸幅43cmです。ネイビー、コットン100%大変肌触りの良い厚手のＴシャツの様な生地で伸縮性が有ります。目立った傷、汚れ等ございませんのでまだまだ着ていただけると思います*˙˘˙*また、できるだけ丁寧な梱包を心がけますが初心者のため完璧にいかないことがございます。ご了承ください。気持ちの良い取引を心がけております。中古品にご理解のある方のみでお願いいたします。袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬
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