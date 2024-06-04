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- GAP リブ アーチロゴTシャツ ブルー
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商品詳細
色はブルーです。サイズが合わないので出品致します。家で試着したくらいなので状態は綺麗な方かと思います。こちらお値下げは不可となります。中についてる洗濯タグは切ってしまいました...ご了承頂ける方のみご購入ください。【購入前に、プロフィールをご覧下さい！】
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