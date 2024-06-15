EMILYWEEK×IENA バンドゥ クロップトキャミ

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ご覧いただきありがとうございます。EMILYWEEK×IENA×IENAプレスのmamihasegawaさんとのトリプルコラボレーションシリーズのバンドゥクロップトキャミです。カラーは白サイズは36こちらで試着のみでお譲り頂きました。状態は綺麗ですが、摩擦に弱く擦れがあります。６枚目の添付画像でご確認下さい。即購入可能です。柄・デザイン···無地カラー···ホワイトカップ···カップあり