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EMILYWEEK×IENA バンドゥ クロップトキャミ
商品番号 I48094559880
商品名

EMILYWEEK×IENA バンドゥ クロップトキャミ
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 3,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。EMILYWEEK×IENA×IENAプレスのmamihasegawaさんとのトリプルコラボレーションシリーズのバンドゥクロップトキャミです。カラーは白サイズは36こちらで試着のみでお譲り頂きました。状態は綺麗ですが、摩擦に弱く擦れがあります。６枚目の添付画像でご確認下さい。即購入可能です。柄・デザイン···無地カラー···ホワイトカップ···カップあり
http://narcologia.ru/goods/stair389400.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion436378.html
http://narcologia.ru/goods/peroration692815.html
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IENA emilyweek バンドゥ キャミ | hartwellspremium.com
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