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コーチ　2wayバッグ
商品番号 Y65643341981
商品名

コーチ　2wayバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,493 円
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商品詳細

COACH(コーチ)ラグジュアリークロスグレインレザーシエラサッチェル《サイズ》W33ｃｍ×H24ｃｍ×D12ｃｍ/持ち手30cm外側：オープンポケット×1内側：ファスナー式ポケット×1、オープンポケット×2コーチの2wayバッグです。ハンドバッグとしてだけでなくショルダーバッグとしても使用できます。1、2回使用しただけなので傷や汚れはほとんどありません。色がとても可愛いです。形は人気の形になってます。
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