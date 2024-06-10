コーチ　2wayバッグ

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商品詳細
COACH(コーチ)ラグジュアリークロスグレインレザーシエラサッチェル《サイズ》W33ｃｍ×H24ｃｍ×D12ｃｍ/持ち手30cm外側：オープンポケット×1内側：ファスナー式ポケット×1、オープンポケット×2コーチの2wayバッグです。ハンドバッグとしてだけでなくショルダーバッグとしても使用できます。1、2回使用しただけなので傷や汚れはほとんどありません。色がとても可愛いです。形は人気の形になってます。
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