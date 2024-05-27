HERMES エルメス　レザー　長財布

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送料無料⭐︎即購入可能⭐︎即日発送※商品の状態は必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。※ご不明な点がございましたらお気軽にコメントお願いします！■状態：全体的に目立った汚れやキズはなく気持ちよくご使用いただけるかと思います。中古品ですので、神経質な方やご理解頂けない方はご購入をお控えください。▪️ブランド：HERMESエルメス▪️タイプ：財布レザー 革▪️カラー：ブラウン▪️サイズ：縦9.5横17.5厚み1▪️付属品：なしカラー···ベージュ