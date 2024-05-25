ANAYI アナイ フリルスタンドブラウス ノースリーブトップス

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商品詳細
ANAYIアナイフリルスタンドブラウスノースリーブcolorライトイエローsize36定価¥25,300(税込)新品タグ付き着丈61cm身幅42cm肩幅37cmコットン100%の爽やかな素材を使用したシリーズです。フロントにフリルを2段使いにし、ボリュームを持たせました。リラックス感もありながら、華やかな印象に仕上げています。襟元はすっきりとしたスタンドカラー。コンパクトなサイズ感ですが裾周りはゆとりを持たせているので、インでもアウトでもコーディネートが決まります。ジャケットのインナーとして、カーディガンを合わせたスタイリングも可能な万能アイテム。パンツ合わせやスカート合わせなどボトムスを選ばず着回しが可能です。drawerドゥロワーblaminkブラミンクmaxmaraACNEアクネADOREアドーアcyclasシクラスmadisonblueマディソンブルーRonhermanロンハーマンENFOLDエンフォルドドゥーズィエムクラスFOXYフォクシーESTNATIONエストネーションyoriヨリmamekurogouchiマメクロゴウチbordersatbalconyボーダーズアットバルコニーFRAMeWORKフレームワークplageプラージュSINMEシンメIENAイエナenfoldエンフォルドUNITEDARROWSユナイテッドアローズspick\u0026spanスピックアンドスパンTheoryセオリーTOMORROWLANDトゥモローランドビームス ユナイテッドアローズ
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