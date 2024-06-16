ユナイテッドトウキョウ　セーラートップス

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破格にしていますので、買わない方、いいね不要です定価：12,100円シワがあるため格安ですお値下げ不可公式オンラインで購入お値下げ不可様々なコーデが出来るデザインなので、オンラインやショップでも即完売だったお品です【商品説明】≪UNITEDTOKYO21SSCOLLECTION≫■素材ホワイト：プレミアムオーガニックの超長綿のタイプライターは仕上げにもこだわり抜いた独特の張り感と天然素材らしい上品なナチュラルさを演出しています。きめの細かい高密度な織りは高級感があり、滑らかで適度な光沢が特徴の最高ランクのオーガニックコットンが着心地のいい仕上がりです。ブルー・ブラック：コットン100％のタイプライター。熱風で回しながら、生地と生地を揉んでいき生地全体が膨らみ、表面の軟らかいシワのある風合いの生地が出来上がるエアフロー加工を施しています。■デザイントレンドのセーラーカラーシャツはインパクトある襟元にビッグサイズのシルエットが映える一枚。すっきりとした半袖とデザイン性の高いカフスに至るまで細部にわたりこだわりが凝縮されています。衿は取り外し可能で表情の違うデザイン衿は前後どちらでも着用可能で、気分やスタイリングに合わせて様々なコーデが楽しめます。OUTスタイルで細身のパンツと合わせるのはもちろん、INスタイルでタイトなラップスカートとも相性良く着こなせます。透け感／なし光沢感／なし伸縮性／なし裏 地／なし厚 み／薄手#ユナイテッドトーキョー#ユナイテッドトウキョウ#UNITEDARROWS#UNITEDTOKYO#ワンピース#シャツ#レディース袖丈···半袖カラー···ホワイト