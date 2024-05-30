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S26 B231024-011 SHIPS ノースリーブ　36
商品番号 N79862959162
商品名

S26 B231024-011 SHIPS ノースリーブ　36
ブランド名 シップス
特別価格 税込 1,224 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【詳細】商品説明:目立った傷や汚れなし着丈:約53㎝肩幅：約48㎝身幅：約47㎝カラー：ブラウン状態：中古品この度は御閲覧ありがとうございます！！コメント対応、取引メッセージは対応が追いつかなくなってしまっているため、基本的にメッセージ、コメントの返信対応はしておりません。また、梱包して保管しているため再確認や写真の追加等はできないのでご了承下さい。そのままご　購入可能なので、よろしくお願いします！大手ブランド古物市場から購入しています！気持ちよくお取引ができればと思います！よろしくお願いします（^人^）管理番号　yo
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