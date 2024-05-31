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ジャーナルスタンダードレリューム ノースリーブトップス Tシャツ
商品番号 T75974973608
商品名

ジャーナルスタンダードレリューム ノースリーブトップス Tシャツ
ブランド名 ジャーナルスタンダードレリューム
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャーナルスタンダードレリュームjournalstandardrelume♫洗練された英字プリントが印象的な、透け感のあるホワイトのノースリーブ。カジュアルにもきれいめにも着こなせ、夏のおしゃれに最適。デニムやワイドパンツと合わせて、アクセサリーでポイントを。この商品以外にも出品しているものもございます。こちら↓#はるレディース商品一覧#はるレディーストップス一覧【詳細】サイズ：フリーサイズ着丈　52㎝　身幅　41㎝　肩幅　33㎝　※サイズは平置きして計測しています。個人計測のため若干の誤差はご了承ください。素材：写真参照カラー：ホワイト、白写真と色味が異なる場合がございます。ご了承下さい。傷や汚れについてはチェックしておりますが、見落とす場合がございます。神経質な方はご遠慮下さい。古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。【フォローしてくださった方、フォロワーの方は感謝の気持ちを込めて10%引きさせていただきます(^^)】商品番号8GTO80#ノースリーブトップス#ジャーナルスタンダードカラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/ramshackle432466.html
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http://narcologia.ru/goods/housekeeper129609.html
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