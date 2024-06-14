ファーリーレート 袖コンシャス Vネックブラウスとシップスブラウス

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ご覧頂きありがとうございます(*^^*)✨フォロー割、おまとめ割もお得です✨#コモピー一覧はこちら管理No.Ab12902☆★商品について★☆■ブランドFurryrateファーリーレート■サイズFree■実寸裄丈64身幅53着丈58平置きの素人採寸です単位はcmです若干の誤差はご了承ください■素材綿100%■カラー紫がかった茶色系■ポイントボリューム袖で袖コンシャスなVネックブラウスです♬.*゜後ろはくるみボタンウエストリボンは前後どちらでもOKの2WAYで利用可です✨■商品の状態特に目立った傷や汚れは見当たりません★出品商品は殆ど中古品の為状態も様々です。可能な限り細かく状態を検品記載をしてますが記載しきれない場合もございます。不明な点は購入前にお問い合わせくださいね。★全体のコンディションの細かいダメージ部分は画像をご覧になってご確認くださいね。★素人撮影の為、実物と色合いが異なって見える場合があります。また、ご覧になるパソコンやスマホ等によっても色味が違って見える場合があります。ご了承くださいね。#コモピー一覧はこちら#コモピーレディーストップス一覧はこちら#メルカリ優良出品者アイテムまとめ