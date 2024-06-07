【新品】BURBERY LONDON バーバリー　Tシャツ　半袖 タグ付き

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お値下げさせていただきましたこの機会にぜひご検討ください数年前に購入したバーバリーのTシャツです（たしか海外で購入しました）短めの袖が可愛いです首まわりは比較的大きくあいています未使用のまま自宅保管していました着ていただける方よろしくお願いしますサイズ表記はＬです平置き実寸でご確認ください着丈…約56㌢肩幅…約36.5㌢身幅…約45㌢即購入 大歓迎ですカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋