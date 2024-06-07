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mystic ドロストショートシャツ
商品番号 K23637110721
商品名

mystic ドロストショートシャツ
ブランド名 ミスティック
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

mysticドロストショートシャツ¥6.160新品未使用、タグ付き、即購入可◎勢いで購入したものの着用しなさそうなので、出品致します。商品ポイント・ややツヤのある素材が女性らしい雰囲気に。・バックスリットのデザインが程よい肌見せで女性らしい印象に見せてくれます。・ボリューム感のあるシルエットながらコンパクトな丈感なのでスタイルアップが叶います◎・裾が絞れるデザインなのでウエストマークが可能◎スタイリングポイント・デザイン性のあるブラウスなのでシンプルなボトムスとの相性◎・アクセサリーとの合わせ方で華やかな印象に！#aquagirl#opaqueqlip#kastane#chico#luis#ミスティック#フーズフーチコ#adametrope#niceclaup#discoat#wego#classicalelf#heather#gelatopique#vis#earthy#mystic#chaopanic#zara#LEPSIM#ropepicnic#gu#しまむら#ユニクロ#lowraysfarm#sm2#tiptopmysticドロストショートシャツ　ブラック　シアーブラウス　裾　黒カラー···ブラック柄・デザイン···無地
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【mystic】楊柳ドロストショートシャツ[品番：PALW0002613]｜PAL GROUP OUTLET（パルグループアウトレット）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）

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