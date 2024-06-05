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商品詳細
デニムバック大小サイズのおまとめ出品です。まとめて売り切りたいのでセットにしました。ヴィンテージの割には綺麗な方だと思いますがあくまでも中古品ですので使用感あると思います。フレンチガーリーで可愛いです。ハンドバック縦 約32横 約34マチ 約12ミニハンドバック縦 約23横 約23マチ 約12Treatürselfトリートユアセルフフレンチガーリーbibiyバースデーバッシュnugu韓国韓流アメリビンテージvintage古着snidelスナイデルフレイアイディーウサギオンラインY2K
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