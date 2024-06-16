アンテプリマ　バッグ　チャーム付き

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商品詳細
A4サイズの物も楽々収納ハワイで購入したもので、日本では珍しい形だと思います。持ち手が革で、とても重宝するバッグです。裏地もあり、中身が見えません。細かい物も入れることができます。他のアンテプリマのワイヤーバッグより軽いです。たくさん使用したわけではありませんが、使用感はあります。まだまだ使えるお品です。ご理解の程よろしくお願いいたします。
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