コーチ かごバッグ トート

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COACHコーチの花のワンポイントが可愛いかごバッグです横３１(底)３８(上)高さ２５ 持ち手まで含むと４６幅 １５9,10枚目の画像にある通り〈持ち手の裏側〉2箇所に茶色い汚れがあります。その他はきれいです。もうすぐ夏も終わりそうですが来年用にいかがですか？お手数ですがプロフィールをご覧下さい