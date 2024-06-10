コーチ かごバッグ トート

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商品詳細
COACHコーチの花のワンポイントが可愛いかごバッグです横３１(底)３８(上)高さ２５ 持ち手まで含むと４６幅 １５9,10枚目の画像にある通り〈持ち手の裏側〉2箇所に茶色い汚れがあります。その他はきれいです。もうすぐ夏も終わりそうですが来年用にいかがですか？お手数ですがプロフィールをご覧下さい
http://narcologia.ru/goods/cowpox346939.html
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