新品。本皮 グレースコンチネンタル ワンピース、ジレ、 定価37800円

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新品タグ付き✨グレースコンチネンタルの本皮100％ジャンパースカートジレベストチュニックとしてもお使い頂けます。深いv、肩にくるみボタン、背中は途中までチャックがあるので着やすいです。裾には、ポケットと同じ皮でトリミングがあります。大人可愛い素敵なお品です。NCNRでお願い致します。ヤギ皮と羊皮の柔らかい本皮使用なので、高級感があります✨お色は深みのあるネイビーです。写真では黒い皮が剥げたように写っていますが、綺麗です✨サイズ♡36着丈♡82cm身幅♡46cm素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。新品未使用綺麗な状態です。着用しているシャツは別に出品中です。青いブラウスは参考品です。季節感···秋、冬