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【極美品✨】ヴィヴィアンウエストウッド がま口 財布 エナメル オーブ ブラック
商品番号 T46146556982
商品名

【極美品✨】ヴィヴィアンウエストウッド がま口 財布 エナメル オーブ ブラック
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 4,838 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます✨気になることがあればお気軽にコメント下さい！○アイテムVivienneWestwood折り財布　ウォレット　walletコンパクト　ヴィヴィアンウエストウッドガマ口　オーブ　型押し　総柄　ハート　英数字　ゴールドプレート　金具　エナメル○サイズタテ8.5cmヨコ10.5cmマチ2.5cm○仕様小銭入れ1カード入れ7札入れ1フリーポケット2上記サイズは平置き実寸になります。着画はお断りします。○状態目立った傷や汚れはなくまだまだ気持ち良くご使用できます！○カラーブラック　黒○素材レザー　パテントレザー　革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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