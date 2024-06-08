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シハラ　ファセットハーフ　ピアス　2個セット
商品番号 G46326486064
商品名

シハラ　ファセットハーフ　ピアス　2個セット
ブランド名 シハラ
特別価格 税込 28,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···ゴールド形···キャッチ・スタッドシハラの幻のファセットシリーズのピアスです。片方には虹も入っています。キャッチ部分を前に持ってくると違った雰囲気で楽しめます。使用機会が無いのでお譲りします。写真5枚目の箱と専用ポーチ出てきましたのでこちらもお付けします。
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