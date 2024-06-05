Courregesキャミソール❣️週末限定値下げ❣️

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すそのカットが素敵なリブタンクトップ。クレージュのロゴ入りクレージュビスコーストップリブデザインロゴ刺繍ノースリーブストレッチデザインSサイズバスト--62cm着丈--51cm新品未使用/タグ付き実物の写真です。お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。状態は新品未使用ですが試着のみしました。柄・デザイン···無地