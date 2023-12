15 beams BEAMS ビームス ブラウス シャツ トップス

Demi-Luxe BEAMS(デミルクス ビームス)AK+1 / ボリュームスリーブ ... Demi-Luxe BEAMS(デミルクス ビームス)AK+1 / ボリュームスリーブ ...



フォロー頂いたことをご申告頂いた方に限り、心ばかり多めにお値下げ致しますのでコメントでお知らせ下さい^_^※こちらのアイテムは削除の上再出品することがありますので、いいねしたお品物が突如削除されることがあります。本アカウントのフォローでブックマーク代わりにされることを勧めします。---はじめまして。都内在住会社員です。詳しくはプロフィールをお読みいただきたいのですが、幼い頃から専らの道楽は洋服を着ることでした。作られた年代やブランドの垣根を越えて良いものはいいと思うので気ままにファッションを楽しんでおります。大量出品のため、おまとめ買い歓迎です!※プロフィールにお得情報あり※#フォローしましたと申告いただけたらお値引きします#セレクトショップ渦1号店が開店しました#セレクトショップ渦2号店が開店しました着丈59身幅44サイズ表記Mサイズ389号ストレッチ(伸縮性)なし透け感・シアーややあり裏地なしとろみなし色ブラック黒クロ#beams#BEAMS#ビームス#レトロブラウス#レトロシャツ#レトロトップス#古着女子#レースシャツ#レースブラウス#ヴィンテージシャツ#ヴィンテージトップス#ヴィンテージブラウス#レディースオフィスカジュアル#刺繍ブラウス#刺繍シャツ#花柄ブラウス#花柄シャツ#レディースブラウス#ドットブラウス#水玉ブラウス#ナチュラルブラウス#コットンシャツ#シルクブラウス#透け感ブラウス#ストライプブラウス他にも、オフィスカジュアルで使えるワンピースやカーディガン(羽織)、リモートワーク時のパジャマや春夏秋冬に活躍するニットやダウンコート、ストライプ/ドット/ボーダー/チェックなどを使った凝ったデザインのシャツ、トップス、ブラウス、そして、アニマル/動物柄生地のもの、カラフルなTシャツ、Vネックワンピース、流行りのカラーのボトム/パンツ、本革のバッグや財布、スカート、ドレスにパンプス、サロペット/オールインワン、レトロやアンティーク、ヴィンテージなコットン/シルク/リネン(麻)のストールや、プリーツのハイブランドバッグなどありとあらゆる品揃えでお待ちしております♪