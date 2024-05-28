ships Wai+リブカットソー 野尻美穂コラボ



手洗い可能〉Wai+:リブカットソー◇: Tシャツ/カットソー SHIPS 公式 ...



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Wai+リブカットソーライトグレー野尻美穂さんコラボ商品です。3回ほど着用しました。よろしくお願いします。素材がパイルの様な少し毛が立った生地を使用し、シンプルなシルエットですが、上品さのあるカットソー。丈はお尻が隠れる程度の長さにしているので、アウトにしてパンツやスカートと今年らしくルーズに合わせられます。袖丈も肘まであるので、秋らしい印象に。秋立ち上がり、少し気分を変えたいタイミングにぴったりな素材感です。裾はロックで仕上げラフにしています。