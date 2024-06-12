MHL.コットン長袖シャツ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！数年前に購入しました。2回ほど着用後、洗濯をして自宅保管していた物です。目立った汚れ、傷、黄ばみはございませんが素人保管ですのでご了承ください。型崩れしにくく非常に着やすいです☆よろしくお願いいたします。品番:595-6153501ブランドサイズ:Ⅰ(Mサイズ程です)
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