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LE GLAZIC ル グラジック　リネン100%ブラウス　新品未使用
商品番号 R18039189143
商品名

LE GLAZIC ル グラジック　リネン100%ブラウス　新品未使用
ブランド名 ルグラジック
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用！ルグラジックの麻100%白ブラウスですサイズ…36素材···麻100%柄・デザイン···無地袖丈···ドルマンスリーブ袖着丈　56cm身幅　69cm袖丈　55cm(襟ぐりから)20cm(脇から)袖口　16.5cm平置きでの素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。　新品未使用ですが6枚目の写真のように左脇辺りに少し織傷がありますが着用には問題ないかと思います。購入後未使用で自宅保管しておりました。ご理解のある方、どうぞよろしくお願いいたします。なお、発送は折り畳んでいたしますので、折りジワはご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/message643127.html
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LE GLAZIC ル グラジック　リネン100%ブラウス　新品未使用
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