LE GLAZIC ル グラジック　リネン100%ブラウス　新品未使用

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新品未使用！ルグラジックの麻100%白ブラウスですサイズ…36素材···麻100%柄・デザイン···無地袖丈···ドルマンスリーブ袖着丈 56cm身幅 69cm袖丈 55cm(襟ぐりから)20cm(脇から)袖口 16.5cm平置きでの素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。 新品未使用ですが6枚目の写真のように左脇辺りに少し織傷がありますが着用には問題ないかと思います。購入後未使用で自宅保管しておりました。ご理解のある方、どうぞよろしくお願いいたします。なお、発送は折り畳んでいたしますので、折りジワはご容赦ください。