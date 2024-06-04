90s YR レディース レトロ 総柄 半袖 柄シャツ 総柄シャツ

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※カメラの性能の関係で多少色味が異なります。写真より少し燻んだ色合いになります。ご覧頂きありがとうございます☺︎☑︎商品名90sビンテージレディースレトロ古着総柄派手個性的開襟オープンカラーオーバーサイズ半袖長袖柄シャツ総柄シャツ☑︎サイズレディースフリーサイズ後着丈:67cm肩幅：52cm身幅:64cm袖丈：24.5cm袖口幅:18.5cm※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。☑︎素材ポリエステル:100%☑︎商品紹介・柔らかく着心地が良いポリエステル生地・ゆったりめオーバーサイズデザイン☑︎状態・左裾あたりに目立たない程度のシミ汚れがあります。(写真⑨矢印部分)・クリーニング済み※古着の素材によっては古着特有の匂いが残っている場合があります。◼︎その他◼︎☑︎お取り引きについて・コメントなし、即購入OKです。・値引き前提の価格設定では無い為、基本的に値引きはお断りしています。※値引きコメントには返信せず、削除させて頂きます。ご了承下さいm(__※☑︎発送方法・基本的にクロネコヤマトのらくらくメルカリ便で発送させて頂きます。(匿名発送・追跡有り・保証有り)✔︎他にも多数の個性的な古着を出品しています。今後も色々なお洋服を出品して参りますのでフォロー等よろしくお願い致します☺︎No.85416213