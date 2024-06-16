★新品タグ付き★ニコアンド 2wayレース楊柳ブラウス

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ニコアンドの2wayレース楊柳ブラウスです。サイズ:M着丈:74肩幅:118袖丈:41天幅:19色:ライトグレー素材:綿100%サイズ感:大きめです。季節感:春・初夏・秋頃透け感のある軽やかな素材と刺繍レースの組み合わせのブラウスです。ヒップも隠れる丈感で体型カバーできます。前後2wayで着ていただけます。定価:5390円新品タグ付きです。自宅保管の為、ご理解いただける方宜しくお願い致します。