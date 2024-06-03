CHANEL 長財布　ココマーク\u0026マトラッセ　エナメルレザー

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商品詳細
シャネル ココマーク マトラッセ エナメルレザー長財布コンディションは新品ではないので多少の角すれ、小傷、使用感はございます。写真をご覧ください。サイズ:タテ約10cmヨコ約18cmマチ約2.5cm#シャネル長財布#ウォレット#ユニセックス
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