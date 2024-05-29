未使用級 FURLA フロー 2way ハンドバッグ ショルダー レザー 黒 ...

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ご覧いただき、ありがとうございます当店では、【ジャンルにとらわれない】をコンセプトに当店で厳選したブランドやアイテムを全て1点モノでラインナップしてます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●ブランド:FURLA/フルラ●シリーズ:FLO/フローとても可愛く、手軽に持てるバックになります！手持ちでも、ショルダーでもその日のスタイルにあわせて持てる人気なバックです♡某サイトで探しましたが、売り切れになっているほど人気なバックみたいです！●カラー:ブラック黒/ゴールド金具 ●サイズ横:24cm高さ:20cmマチ:9cmハンドル高さ:10cmショルダー全長:122cm（5段階調整可）肩掛け、斜め掛け可能◎●素材:レザー/本革●状態:使用感少なく、未使用に近い状態です。※中古品に抵抗がある方、神経質な方はご遠慮下さい。●付属品:ショルダーストラップ、冊子※ショルダーはFURLAのものですが、モデルの違うものです。※写真に掲載されてる箱やカード等は記載がない場合は付属しません。●購入先某大手ブランド買取専門店にて購入しました。(鑑定済み）真贋に問題はないですが、万が一偽物であった場合は100%返金対応させて頂きますのでご安心下さいませ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー［当店からのお知らせ］・即購入OK（早い者勝ち）・決済完了後、1〜2日後発送。・全商品送料無料。・安心安全の匿名配送。［注意点］・簡易包装でお送りさせていただきます。・中古品に抵抗のある方、神経質な方はご購入ご遠慮くださいませ。・新品未使用のタグ付きも含め、全て自宅保管です。#しゃちょーの部屋（服飾）