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新品未使用　ラシット　ナイロントートバッグ(ショルダー紐付き)
商品番号 B89867709380
商品名

新品未使用　ラシット　ナイロントートバッグ(ショルダー紐付き)
ブランド名 ラシット
特別価格 税込 3,354 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ致しました。(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥｀)7/20新品未使用ラシット　ナイロントートバッグ(ショルダー紐付き)THECLOUDSNYLONを使用カラー　　ブラック　(持ち手　蛇柄)素材　　　表地　　　ナイロン裏PVC加工　　　　　裏地　　　綿　　　　　持ち手・ショルダー紐の一部　牛革サイズ　縦　　30cm横　　26cmマチ　12cmポケット　　内側　オープン2カ所　　　　　　　　　ファスナー1カ所　　　　　　隠しボケット　1ヶ所(画像5)DEOFACTORを使用(deodorant＆bacteriostaticの略)ミネラル酸素触媒のDEOFACTORは，OHラジカルの酸化還元反応で繊維上の細菌の増殖を抑制します。(商品タグより抜粋)シンプルなトートバッグですが，持ち手やショルダー紐の一部が蛇柄で，大人のトートバッグです。マチも広めで，小さそうに見えて意外と容量有り商品は新品未使用ですが，個人の自宅保管品です。神経質な方や，細かな事が気になられる方はご遠慮くださいませ。m(__)m発送はメルカリ便を利用致します。匿名配送・追跡ありゆうゆう⇔らくらく変更する場合ございます、コンパクトに折りたたませていただきます。ご理解・ご了承いただける方！どうぞよろしくお願い致します^_−☆お値引き不可
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