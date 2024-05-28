新品未使用　ラシット　ナイロントートバッグ(ショルダー紐付き)

お値下げ致しました。(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥｀)7/20新品未使用ラシット ナイロントートバッグ(ショルダー紐付き)THECLOUDSNYLONを使用カラー ブラック (持ち手 蛇柄)素材 表地 ナイロン裏PVC加工 裏地 綿 持ち手・ショルダー紐の一部 牛革サイズ 縦 30cm横 26cmマチ 12cmポケット 内側 オープン2カ所 ファスナー1カ所 隠しボケット 1ヶ所(画像5)DEOFACTORを使用(deodorant＆bacteriostaticの略)ミネラル酸素触媒のDEOFACTORは，OHラジカルの酸化還元反応で繊維上の細菌の増殖を抑制します。(商品タグより抜粋)シンプルなトートバッグですが，持ち手やショルダー紐の一部が蛇柄で，大人のトートバッグです。マチも広めで，小さそうに見えて意外と容量有り商品は新品未使用ですが，個人の自宅保管品です。神経質な方や，細かな事が気になられる方はご遠慮くださいませ。m(__)m発送はメルカリ便を利用致します。匿名配送・追跡ありゆうゆう⇔らくらく変更する場合ございます、コンパクトに折りたたませていただきます。ご理解・ご了承いただける方！どうぞよろしくお願い致します^_−☆お値引き不可



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