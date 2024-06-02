美品　HIROKO KOSHINO ヒロココシノ　お好きな方におすすめジャケット

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こちらIMPREVISTOのピンタックやコード刺繍調の凝った素材のジャケットです。お色は深い焦げ茶と黒、少し光沢もございます。お写真に上手く撮る事が出来ずに残念ですが、とても渋い落ち着いたお色です。使われいるボタンもブロンズ色で全体的に渋いお洒落なジャケットです。サイズは42LサイズからLLサイズかと思います。サイズ 平置きにて採寸肩幅 40㎝身幅 50㎝着丈 62㎝袖丈 61㎝7㎝スリットで折り返し袖幅 最大 18㎝ご参考になさってください。これからの秋から冬に活躍しそうなジャケットです。お皺にもなり難い扱い易いお素材です。撮影用のスカーフ、スカート、バッグは商品に含まれません。ご質問、お値下げ等ございましたら、お気軽にお声掛けくださいませ。素材 ポリエステル80パーセント レーヨン20パーセント着丈···ミドルカラー···ブラウン季節感···秋、冬#ヒロココシノ#HIROKOKOSHINO#お洒落#カッコいい#渋い#秋冬ジャケット