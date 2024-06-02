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バーバリー ストール マフラー ノバチェック チェック柄 カシミヤ100
商品番号 L14483946377
商品名

バーバリー ストール マフラー ノバチェック チェック柄 カシミヤ100
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯ブランドバーバリーズBURBERRYS◯サイズ136cm×30cm(フリンジ部分は含めず)◯素材カシミヤ100%カシミア100%◯カラー茶色　ベージュ　黒　ブラック　赤　レッド◯デザインノバチェックチェック柄ビンテージ　ヴィンテージ　オールド◯状態若干の使用感はありますがまだまだ活躍できるお品です。
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